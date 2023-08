WILGARTSWIESEN. Ein Motorradfahrer ist in der Südwestpfalz tödlich verunglückt.

Laut Polizei geriet er am Dienstag bei Wilgartswiesen in einer Kurve in den Gegenverkehr.

Der Mann prallte nahe dem Ortsteil Hofstätten frontal gegen ein Auto und starb noch an der Unfallstelle.