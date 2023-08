Saarburg: Wohnungseinbruch in der Nacht – Bewohner trifft Täter an!

SAARBURG. Am frühen Dienstagmorgen, kam es in Saarburg zu einem versuchten Einbruch, dabei traf der Hausbewohner auf die Täter. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, versuchten gegen 1:30 Uhr zwei bisher unbekannte Täter in ein Wohnobjekt in der Straße Schlossberg in Saarburg einzudringen. Nachdem der Bewohner hierauf aufmerksam wurde und Kontakt zu den Tätern aufnahm, flüchteten diese umgehend.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die beiden männlichen Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: weiße Oberbekleidung mit schwarzen Punkten, Sturmhaube

Person 2: schwarze Bekleidung, Sturmhaube

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter 0651-97792290 zu melden.

(Quelle: Polizei)