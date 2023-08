Vorbericht: Restlos ausverkauftes Lokalderby – Eintracht Trier am Mittwoch gegen FC Bitburg

TRIER. Der SV Eintracht Trier 05 gastiert am Mittwochabend, 2. August, im Lokalderby beim FC Bitburg. Anstoß am 2. Spieltag ist um 19:00 Uhr im Stadion Ost in Bitburg. Die Begegnung ist bereits restlos ausverkauft.

Nach dem gelungenen Saisonstart möchte SVE-Cheftrainer Thomas Klasen mit seiner Mannschaft da weiter machen, wo sie am vergangenen Wochenende gegen Ludwigshafen aufgehört haben. Die Eintracht wird gegen den Neuling aus Bitburg als Favorit ins Rennen ziehen.

Der Gegner FC Bitburg

In der Saison 2022/2023 belegte die 1. Mannschaft den 1. Platz in der Rheinlandliga und stiegen somit in der Saison 2023/2024 erstmalig in die Fußball-Oberliga Rheinland- Pfalz/Saar auf. Aktuell stehen mit Janik Faldey und Benjamin Siga zwei Spieler im Kader, die in der vergangenen Saison noch zum Regionalligaaufgebot von Eintracht-Trier gehörten. Bei der Oberliga Premiere gegen den VfR Wormatia Worms mussten die Bitburger eine 3:1 Niederlage hinnehmen.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier und Mohammad Rashidi (beide Aufbautraining) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Thomas Klasen

„Wir würden natürlich gerne nachlegen. Morgen steht das Derby gegen Bitburg an und uns ist klar, dass das nicht einfach werden wird. Uns erwartet ein Spiel mit Pokalcharakter, bei dem wir von der ersten Minute an hoch konzentriert auftreten müssen. Mit fast 3.000 Zuschauern ist es ebenfalls ein schönes Spiel für die Region.“

Die Fakten zum Spiel

Im Rheinlandpokal sind der SV Eintracht-Trier 05 und der FC Bitburg in der Vergangenheit mehrmals aufeinandergetroffen. Das letzte Liga-Pflichtspiel fand in der Saison 1975/76 statt. Auch damals hatten fast 3.000 Fans den Weg ins Stadion Ost gefunden. Das Spiel wird geleitet vom unparteiischen Justin Hasmann. Ihm assistieren Julian Geid und Tobias Hauer.