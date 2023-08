Bundespolizei Trier bringt erleichterten Eltern vermissten 4-Jährigen zurück

TRIER. Am Samstagmittag kam vor dem Tor der Bundespolizeiinspektion Trier ein in Tränen aufgelöster 4-Jähriger auf zwei Beamte zu und gab an, seine Eltern in der Stadt verloren zu haben.

Der kleine Junge wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Trier konnten die Erziehungsberechtigten ausfindig gemacht werden, da die Mutter sich bereits über den Notruf meldete und angab sich in der Fleischstraße aufzuhalten.

Durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Trier konnten die ersichtlich erleichterten Eltern an besagter Stelle angetroffen und ihr Kind an diese übergeben werden. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)