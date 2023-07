LKW mit Metallkugeln beschossen – Polizei findet Zwille und Softair-Waffen

ST. INGBERT. Am 21.7.2023, zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr, wurde in der St. Barbarastraße in St. Ingbert die Windschutzscheibe eines auf einem dortigen Firmengelände geparkten LKWs mittels Schüssen mit Metallkugeln aus dem gegenüberliegenden Anwesen heraus beschädigt.

Ein Zeuge hatte dies beobachtet und der Polizei St. Ingbert mitgeteilt, die einen 40-jährigen Tatverdächtigen ermitteln konnte. Bei einer Durchsuchung der von diesem genutzten Wohnung konnten mehrere Softair-Waffen und eine Zwille mit passenden Metallkugeln sowie kleinere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)