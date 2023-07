Wittlich-Land: Plötzliches Fischsterben in Salmtaler Weiher – Strohallenbrand als mögliche Ursache

ALMTAL. “Tierrettungs-Einsatz” seit dem frühen Mittwochmorgen – Für zahlreiche Einsatzkräfte in der Verbandsgemeinde Wittlioch-Land. In einem Weiher ist ein plötzliches Fischsterben aufgetreten. “Mehrere Zentner” Fische sollen laut Angaben des Eigentümers der Anlage bereits verstorben sein, wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Manuel Follmann, erklärt. Validierte Zahlen gäbe es aber noch nicht, so Follmann.

Seit dem Vormittag führt die Feuerwehr dem Weiher Frischwasser aus der Salm zu. Ebenfalls wird das Wasser, mithilfe entsprechender Pumpen, mit Sauerstoff angereichert. In eigenen Laboren der Verbandsgemeinde werden regelmäßig entnommene Proben analysiert und ausgewertet.

Eine mögliche Ursache könnten dabei die Auswirkungen der Löschmaßnahmen beim Brand vor zwei Tagen, über dreihundert Strohballen brannten lichterloh, sein. Womöglich sei Kohlenstoff in den Weiher abgeleitet worden, so der Wehrleiter gegenüber dem SWR.

Im Einsatz sind Einheiten der Feuerwehren aus Salmtal, Niersbach, Dodenburg, Landscheid, das THW Wittlich und das THW Zell.