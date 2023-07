FRANKENTHAL. Das Urteil des Landgerichts Frankenthal gegen einen Angeklagten wegen der Erpressung seiner Adoptiveltern ist vorerst nicht rechtskräftig.

Der Mann habe Revision eingelegt, teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch in der pfälzischen Stadt mit. Der Beschuldigte war am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Er soll seine Adoptiveltern in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) erpresst und seine Adoptivmutter misshandelt haben, um an sein Erbe zu kommen.