Mosel: Unbekannter zerkratzt komplettes Auto bei Weinfest

BRAUNEBERG. Wie die Polizei in Wittlich mitteilt, wurden die Kollegen aus Bernkastel-Kues am heutigen Sonntag, den 16.07.2023, nach Brauneberg in die Nussbaumallee gerufen.

Dort hatte ein bisher noch unbekannter Täter das komplette Auto einer jungen Familie mit einem spitzen Gegenstand ringsherum zerkratzt. Des Weiteren wurden auch die Reifen mit dem Werkzeug beschädigt.

Der Sachschaden dürfte auf einen vierstelligen Bereich zu beziffern sein . Der weiße VW war in unmittelbarer Nähe zum Braunberger Weinfest abgestellt.

Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei Bernkastel-Kues in der Nussbaumallee einen Diebstahl eines Saison-Kennzeichens von einem dort parkenden Wohnmobil aufgenommen.

Die Polizei Bernkastel-Kues fragt nun, wer die Taten beobachtet hat und möglicherweise weitere Angaben dazu machen kann. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.