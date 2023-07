LUXEMBURG. Die 12-jährige Norah Hames aus Luxemburg wird bereits seit dem 27.6. vermisst (lokalo.de berichtete). Die Jugendliche konnte bis zum heutigen Tag nicht angetroffen werden.

Die Polizei bittet weiterhin um die Unterstützung aus der Bevölkerung und jegliche Hinweise zu der vermissten Minderjährigen und deren Aufenthaltsort an die Polizeidienststelle Düdelingen per Telefon: (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail: Police.DUDELANGE@police.etat.lu weiterzuleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)