++ Luxemburg: 12-jährige Norah Hames vermisst ++

ESCH/ALZETTE. Die vermisste 12-jährige Norah HAMES wurde zuletzt am Abend des 27.6.2023 in Esch/Alzette gesehen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeansjacke, ein beigefarbenes Oberteil mit kurzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und weiße Sneaker sowie eine Brille.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sowie sonstige zweckdienliche Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Dudelange per Telefon unter der Nummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an Police.DUDELANGE@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)