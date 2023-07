Großartige Spendenaktion: Kindergartenkinder unterstützen Kinderstation im Krankenhaus Wittlich

WITTLICH. Die Schmetterlingsgruppe des Katholischen Kindergartens St. Markus, Wittlich hat das Verbundkrankenhaus mit einer großartigen Aktion überrascht.

Die umfangreiche Aktion “Kinder helfen gerne Kindern” startete bereits im September letzten Jahres. Die Vorschulkinder bastelten zunächst zusammen mit ihren Erzieherinnen Herbstdekoration und Laternen. Außerdem wurden Plätzchen gebacken und aus Tannengrün kleine Gestecke für die Adventszeit hergestellt. Fleißig übten alle ein Musical ein und führten es den Eltern begeistert vor. Die gebastelten Geschenke wurden verkauft und auch bei der Aufführung des Musicals sammelten die Kinder Geld für die Kinderstation des Verbundkrankenhauses.

Aber damit war die Aktion noch lange nicht zu Ende. Die Schmetterlingsgruppe setzte das Geld in Dinge um, die die Kinderstation des Krankenhauses gut gebrauchen kann. So wurden in einem Geschäft Toniboxen, passende Figuren und Spiele in den Einkaufswagen gelegt.

Die Kinder bezahlten alles mit dem eigens gesammelten Geld. Der Abschluss der Aktion fand dann bei der Übergabe im Krankenhaus statt, wo die Kinder mit ihren Erzieherinnen Frau Aßmann, Frau Auster und der Einrichtungsleitung Frau Ewen stolz und mit leuchtenden Augen die Geschenke an die Ärzte und Stationsleitung der Kinderstation des Klinikums übergaben.

“Wir sind gerührt von so einem Einsatz und Engagement der Kinder”, so Stationsleitung Gabi van Kampen. “Wir hoffen, ihr werdet wieder gesund” stand dann auch auf einer selbst geschriebenen Karte eines Kindes für die kranken Kinder. “Unglaublich, was die Kinder für unsere Station alles mitgebracht haben und sich um die kranken Kinder sorgen. Wir sind überglücklich und bedanken uns von Herzen auch im Namen der kranken Kinder”, freuten sich auch die beiden Oberärzte Dr. Merten Kriewitz und Andrea Jehn.

“So ein Einsatz ist großartig und nicht selbstverständlich. Dass die Kindergartenkinder an andere Kinder denken und mit so viel Begeisterung diese großartige Aktion ins Leben gerufen haben, verdient unseren größten Respekt und höchste Bewunderung.”