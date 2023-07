Horror in Wohnhaus: Frau soll mit Leiche der Mutter wochenlang im Haus gelebt haben

ALZEY. Nach dem Tod ihrer Mutter soll eine Frau im rheinland-pfälzischen Alzey «geraume Zeit» mit der Leiche im Haus gelebt haben.

Die Leiche der 77-Jährigen war bereits am 28. Juni im Wohnzimmer gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Mainz am Mittwoch mitteilte. Wann genau und wie die Frau gestorben war, sei noch unklar, hieß es. Laut der “Allgemeinen Zeitung” lag die tote, verwesende Seniorin aber wohl schon wochenlang in der Wohnung.

Die Tochter habe sich in einem «psychischen Ausnahmezustand» befunden und sei in eine Fachklinik gebracht worden. Alzey mit etwa 20.000 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer südwestlich der Landeshauptstadt Mainz in Rheinhessen.