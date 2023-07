Trier: Parken an der Porta – Die Fahrradgarage kommt!

TRIER/BERLIN. Gute Nachrichten aus Berlin! Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch beschlossen, den von der SWT geplanten RadServicePunkt an der Porta mit 584.704,80 Euro zu fördern.

Damit wird die Maßnahme mit 90% vom Bund gefördert. In der stillgelegten Fußgängerunterführung an der Porta kann so eine geschützte Fahrradgarage mit Service-Angebot entstehen.

Die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Trier Verena Hubertz (SPD) dazu: “Es freut mich, dass der Bund die Fahrradgaragefördert und damit einen Beitrag zur Verkehrswende vor Ort macht. Eine Fahrradgarage in dieser zentralen Lage mit Nähe zum Hauptbahnhof, den Bushaltestellen an der Porta und der Fußgängerzone ist ein wichtiger Schritt, das Ziel von 15% bei Fahrradfahrenden im Gesamtverkehr bis 2025 zu erreichen.”

Der Aufbau von Fahrradgaragen steht dabei im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen zur Stärkung der Rolle des Radverkehrs in der Stadt Trier. Der Geschäftsführer der SWT Stadtwerke Trier GmbH, Arndt Müller:

“Mit der Förderzusage aus Berlin können wir neben der Radstation am Hauptbahnhof einen zweiten wichtigen Standort für die Stärkung der kommunalen Radverkehrskonzepte aufbauen. Mit digitalen Zutrittssystemen, Lademöglichkeiten für E-Bikes und zusätzlichen Serviceangeboten bietet der Standort an der Porta Nigra zukünftig sowohl für Touristen als auch für Pendler einen optimalen Anlaufpunkt in der Innenstadt. Egal ob man zu Fuß in die City oder auf den Bus umsteigen möchte – die Wege an diesem Verkehrsknotenpunkt sind kurz. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung möchten wir so die umweltfreundliche Mobilität in Trier attraktiver machen.”

Rund 260 witterungsgeschützte und sicherheitsüberwachte Fahrradstellplätze entstehen an der jahrelang nicht genutzten Unterführung. Der RadServicePunkt zeichnet sich durch eine Gepäckaufbewahrung und weitere Serviceleistungen aus, z.B. eine Reparaturstation für Fahrräder und Lademöglichkeiten für E-Bikes.