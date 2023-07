RLP: Schrecken in Wohngebiet – Mann gibt Schüsse von Balkon ab

BAD KREUZNACH. Ein Mann soll in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses abgegeben haben. Ein Zeuge habe die Schussgeräusche am Montagabend gehört und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.

Der verdächtigte 46-Jährige kam den zuerst am Einsatzort eintreffenden Polizisten zu Fuß entgegen und wurde festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden Schreckschusswaffen und Betäubungsmittel sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Er soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (Quelle: dpa)