Tragischer Tod: 9-Jähriger stürzt von Aussichts-Plattform in die Schlucht

BENDORF. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es in Berdorf kurz vor 17.30 Uhr zu einem tragischen Unfall.

Ein 9-jähriger Junge stürzte in Höhe der Aussichtplattform Teufelsinsel mehrere Meter in die Schlucht und erlitt schwerere Verletzungen.

Rettungsdienste und Notarzt versorgten den Jungen, Der Kleine verstarb jedoch trotz aller Rettungsmassnahmen vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienste mit einer Untersuchung. Familienangehörige werden seitens dem groupe de support psychologique (GSP) betreut.