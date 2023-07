Unvermittelt geschossen: Drei Personen im Hunsrück mit Druckluftpistole verletzt

KIRCHBERG. Am Samstag, den 1.7.2023, kam es in Kirchberg zu einer gefährlichen Körperverletzung, an der mehrere männliche Personen beteiligt waren. Vorausgegangen waren wiederkehrende zurückliegende Streitigkeiten.

Nachdem sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.20 Uhr eine vierköpfige Personengruppe in einer Scheune traf, wurde diese durch eine 20-jährige männliche Person zunächst beleidigt. Der Heranwachsende befand sich zu diesem Zeitpunkt ein einer Wohnung, bei geöffnetem Fenster. Gleichzeitig schoss der 20-jährige Aggressor mit einer Druckluftpistole auf die Personengruppe in der Scheune.

Hiernach kam dieser, in Begleitung zweier männlicher Personen, ebenfalls auf die Straße. Der 20-Jährige schoss unvermittelt weiter auf die Personengruppe. Durch die Stahlgeschosse wurden drei männliche Personen, teils im Gesicht, leicht verletzt. Der Angreifer verließ sodann vor dem Eintreffen der Polizei die Tatörtlichkeit.

Der flüchtende Heranwachsende konnte kurze Zeit später ermittelt werden, da sich dieser aufgrund leichter Verletzungen medizinisch behandeln ließ. Alle Beteiligten waren alkoholisiert.

Dem Beschuldigten wurde aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)