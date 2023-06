Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg ehrt seine Meister

LÖSNICH. Die Auszeichnung als “Silberner Meister” ist eine Anerkennung für Kfz-Meister, die seit 25 Jahren in ihrem Beruf tätig sind. Es ist eine besondere Ehrung für ihre langjährige Erfahrung, ihr Fachwissen und ihr Engagement in der Kfz-Branche.

Mitte Juni trafen sich die Mitglieder der Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg zur Innungsversammlung und würdigten an diesem Tag die Silbernen Meister aus ihren Reihen. Im Gästehaus von Weingut Kiebel in Lösenich überreichten Obermeister Rainer Ferres und Vorsitzender Kreishandwerksmeister Raimund Licht die Urkunden. Gleich zwei Urkunden erhielt Georg Mais. Er blickt auf über 25 Jahre Meisterwürde als Kraftfahrzeugmechaniker und Kraftfahrzeugelektriker zurück. Weitere Silberne Meisterbriefe gingen an diesem Nachmittag an die Meisterkollegen Stefan Leibrich (von Kohl Rent in Irrel), Alfred Kotz (Inhaber von Auto-Service Pauls in Bitburg) und Joachim Kaspers aus Wittlich. Oliver Sausen aus Bengel erhielt seine Urkunde in der Innungsgeschäftsstelle überreicht.

Neben dem Blick zurück ging die Versammlung natürlich auch die Schritte für die Zukunft an. Unter anderem stand die Neuwahl der Arbeitgebervertreter im Gesellenprüfungsausschuss (GPA) auf dem Programm. Der Ausschuss ist für die Abnahme der Gesellenprüfungen verantwortlich. Für die nächste Wahlperiode ab 1. August wurden 17 Innungsmitglieder für fünf Jahre hierfür von der Versammlung bevollmächtigt.

Vom Kfz-Landesverband RLP waren Daniel Wetternek und Mareike Rolli vertreten. Wetternek, Referent Recht und Tarife, informierte die Mitglieder unter anderem über neue Regelungen bei Arbeitsverträgen und über Neuigkeiten aus der Tarifgemeinschaft im Kfz-Handwerk. Mareike Rolli, Referentin Technik und Berufsbildung, stellte den Sachstand zum AÜK (Akkreditiere Überprüfung Kraftfahrzeuggewerbe) Verfahren vor und informierte über Veränderungen im Bereich der Partikelmessung.

Rainer Ferres dankte den Referenten und allen Mitgliedern für ihren Einsatz zum Wohle der gesamten Kfz-Branche. Bei der Versammlung anwesend waren auch die beiden Ehrenobermeistern Walter Metzen und Kurtes Mertes, die sich ein ganzes Berufsleben für ihr Handwerk stark gemacht haben.