Tier ausgewichen: PKW-Fahrerin (18) kracht mit Heck in Döner-Imbiss – zwei Schwerverletzte

ST. INGBERT. Am gestrigen Sonntag ereignete sich gegen 23.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der St. Ingberter Straße in St. Ingbert-Hassel.

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin wich laut eigenen Angaben einem Tier aus, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und schlug mit dem Fahrzeugheck in der Gebäudemauer eines Döner-Imbisses ein. Die Frau musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin sowie die 17-Jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in angrenzende Krankenhäuser verbracht.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort. Weiter wurde die Unfallstelle durch ca. 15 Einsatzkräften des THW abgesichert.

Die Unfallstelle war für ca. drei Stunden vollgesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)