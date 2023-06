SVE: Lukas Herkenroth verstärkt die “Zwote” – “einer der komplettesten Stürmer der Region”

TRIER. Der 33-jährige Offensivspieler Lukas Herkenroth wechselt zur 2. Mannschaft von Eintracht-Trier. Er spielte zuletzt für die FSG Ehrang/Pfalzel. Nach einer einjährigen Pause wechselt er nun zur „Zwoten“ von Eintracht-Trier.

„Nach einem Jahr ohne Fußball, war das Projekt ‘Zwote’ sehr interessant und reizvoll für mich. Ich freue mich, wieder mit meinen alten Weggefährten und Freunden auf dem Platz stehen zu können“, freut sich Lukas Herkenroth über seinen Wechsel zur „Zwoten“ von Eintracht-Trier.

Der Angreifer spielte seit 2020 für die FSG Ehrang/Pfalzel und brachte es dort unter anderem auf 38 Spiele in der Bezirksliga (45 Tore). Zuvor spielte er für den FSV Trier-Tarforst und den SV Morscheid. Insgesamt bestritt Herkenroth 137 Spiele in der Rheinlandliga (45 Tore), 38 Spiele in der Bezirksliga und 42 Spiele in der Kreisliga A (38 Tore).

„Mit Lukas bekommen wir einen der komplettesten Stürmer der Region. Wir sind sehr glücklich, dass er in Zukunft für uns auf Torejagd gehen wird. Mit seiner Erfahrung wird er seinen Mitspielern auf dem Platz helfen können“, so Trainer Timo Zeimet zum Wechsel von Lukas Herkenroth.

Herkenroth erhält die Rückennummer 20. (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)