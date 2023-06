Region: Schlechte Arbeit zu utopischen Preisen – Polizei warnt vor reisenden “Handwerkern”

BIRKENFELD. Derzeit gehen bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein vermehrt Hinweise wegen Verdachts des Leistungsbetruges durch reisende, i.d.R. unseriöse Handwerksfirmen aus dem Bundesgebiet oder Ausland ein. Unabhängig der angebotenen handwerklichen Leistung ist das Vorgehen der Täter nahezu identisch.

In der Regel tauchen Personen als Handwerker/Dachdecker etc. innerhalb eines bestimmten Zeitraums an mehreren Adressen einer Ortschaft auf oder verteilen zuvor Werbeflyer und sprechen Hausbesitzer aktiv auf Schäden an ihren Hausfassaden, Dächern, Regenrinnen und Gebäuden an. Gerade nach den Wintermonaten stehen häufig Arbeiten rund ums Haus an oder es sind tatsächlich Schäden am Gebäude vorhanden. Diese unseriösen Handwerks- oder Dienstleistungen werden auch oft im Internet angeboten, wo gezielt die Not von Hausbesitzern im Schadensfall ausgenutzt wird.

Es wird eine angeblich professionelle Schadensbeseitigung, zu einem augenscheinlich lukrativen Preis, angeboten. Falls überhaupt Reparaturen erfolgen werden diese dann in aller Regel von unqualifizierten Arbeitskräften ohne spezielle Vorausbildung ausgeführt. Noch während der Verrichtung dieser Arbeit wird das Angebot, zum Teil auch ungefragt, ausgeweitet und mit utopischen Preisen versehen. Die ausgerufenen und verlangten Kosten der Arbeit sind nicht verhältnismäßig und übersteigen die erbrachten Leistungen um ein Vielfaches!

Die Preise sind entweder von Anfang an viel zu hoch angesetzt oder sind nach Fertigstellung plötzlich um ein Vielfaches erhöht. Die Bezahlung geschieht dann bar vor Ort, oft durch “Druckausübung” und sogar durch die Forderung, sofort zu Geldinstituten zu fahren, um Geld zu holen. Solche “Haustür-Angebote” sind mit Vorsicht zu genießen. Die Polizei empfiehlt, die angebotenen Leistungen mit anderen vergleichbaren Angeboten regionaler Firmen zu vergleichen und nicht ohne weiteres an der Haustür zu entscheiden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)