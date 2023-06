A1 in Luxemburg: Biker auf Gegenfahrbahn geschleudert und von LKW erfasst – tot

FLAXWEILER. Am heutigen Sonntag, kurz vor 0.25 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die Autobahn A1, von Deutschland kommend in Fahrtrichtung Luxemburg. In Höhe Flaxweiler setzte der vorausfahrende, 31-jährige Motorradfahrer zu einem Überholmanöver eines LKW an, wobei er ersten Erkenntnissen nach jedoch auf ein voranfahrendes Auto auffuhr und stürzte.

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall auf die Gegenfahrbahn, A1 in Fahrtrichtung Deutschland, geschleudert, wo er von einem Auto und kurz später vermutlich noch von einem LKW erfasst und schwer verletzt wurde. Die Rettungsdienste konnten vor Ort nur noch den Tod des verunglückten Motorradfahrers feststellen.

Die Autobahn musste für die Dauer des Rettungseinsatzes sowie den Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt werden, diesbezügliche Umleitungen wurden errichtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung beauftragt, Unfallprotokoll wird seitens der Verkehrspolizei (UPR) aufgenommen. Die Autobahn A1 bleibt bis auf Weiteres zwecks Unfallermittlungen in beiden Richtungen gesperrt.

In diesem Zusammenhang wird nach weiteren Unfallzeugen gesucht, insbesondere wird nach dem LKW-Fahrer gesucht, welcher in Richtung Deutschland unterwegs war und vermutlich auch den verunfallten Motorradfahrer erfasst hat. Alle diesbezüglichen Informationen nimmt der Polizeinotruf 113 entgegen. (Quelle: dpa)