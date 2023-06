Steinewerfer auf der B51 bei Neuhaus: Busscheibe zerstört und fast Fahrgast getroffen

AACH/NEUHAUS/TRIER. Wie die Polizeiinspektion Trier mitteilt, fuhr am heutigen Montag, 12.06.2023, ein Linienbus gegen 13.15 Uhr an der Anschlussstelle Neuhaus/Aach auf die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Trier auf.

Als sich der Bus noch auf der Beschleunigungsspur befand, warf eine männliche Person von der gegenüberliegenden Straßenseite über beide Fahrspuren hinweg einen Stein absichtlich gegen den fahrenden Bus.

Hierdurch wurde eine Scheibe des Busses beschädigt und ein 57jähriger Fahrgast nur knapp verfehlt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war der Bus mit ca. 20 Fahrgästen besetzt. Bei dem Steinewerfer soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren gehandelt haben, welche mit einem grünen T-Shirt bekleidet war.

Zeugen, welche Angaben zu dem Steinewerfer machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0651/97795200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.