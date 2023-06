Staudamm-Sprengung in der Ukraine: Caritas Trier sammelt für Überschwemmungsopfer

TRIER. Nachdem am vergangenen Dienstag der Kachowka-Staudamm in der Ukraine zerstört wurde, bedrohen Wassermassen die Menschen vor Ort. Der Wasserpegel in den Überschwemmungsgebieten steigt an und damit auch die Not der Menschen.

Die Caritas Iwano-Frankiwsk, die in enger Verbundenheit und Freundschaft zum Caritasverband Trier e.V. steht, bittet um humanitärer Hilfen und Spendengelder für die betroffenen Menschen in Kachowskaja. Derzeit besteht ein großer Bedarf an Hygieneprodukten, Reinigungsmitteln und Antiseptika, Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Es werden Pumpen zum Abpumpen von Wasser benötigt, Gummistiefel, Handschuhe, Schaufeln und andere Haushaltsgegenstände, die zur Beseitigung des Schlamms und zur Reinigung behilflich sind.

Neben der Tragödie, dass Menschenleben in Gefahr sind, hat die Zerstörung des Staudamms auch gravierende ökologische Folgen. Munition der ukrainischen und russischen Seite wurde vom Wasser weggespült, so dass die Menschen vor Ort in großer Sorge darüber sind.

Die Caritas Iwano-Frankiwsk bereitet sich darauf vor, diese Woche mit einem humanitären Konvoi in das überflutete Gebiet aufzubrechen. Mit Hilfe von Kleintransportern, die durch den Malteser Hilfsdienst und durch den Caritasverband Trier gespendet und zur Verfügung gestellt wurden, werden die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen die Menschen vor Ort aufsuchen und ihnen konkrete Hilfe zukommen lassen.

Der Caritasverband Trier bittet um finanzielle Unterstützung der Caritas Iwano-Frankiwsk und somit um Spendengelder für die Opfer der Überschwemmungsgebiete. Unter dem Verwendungszweck „Ukrainehilfe“ stehen hierzu zwei Spendenkonten des Caritasverband Trier e.V. zur Verfügung:

Pax-Bank Trier: IBAN: DE05 3706 0193 3000 2550 40 // BIC: GENODED1PAX

Sparkasse Trier: IBAN: DE42 5855 0130 0000 2088 50 // BIC: TRISDE55 (Quelle: Caritasverband Trier e.V.)