Luxemburg: Alkoholkontrolle eskaliert – Widerstand und Morddrohungen gegen Polizisten

WILTZ. Nachdem gestern Abend gegen 22.00 Uhr ein PKE an der Kreuzung rue Michel Thilges/avenue du 31 août in Wiltz mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Polizeistreife vorbeigefahren war, wurde dieser, mit drei Insassen besetzt, angehalten und kontrolliert. Während der Fahrer sogleich ein unkooperatives Verhalten aufzeigte, verhielten die Mitfahrer sich ruhig.

Einen Alkoholtest konnte bzw. wollte der Fahrer, trotz mehreren Versuchen, nicht ordnungsgemäß durchführen. Indem der Mann sich während den Amtshandlungen in seinen Wagen gesetzt hatte und beabsichtige davonzufahren, musste dieser schließlich von seinem Vorhaben abgehalten werden.

Hierbei wurden die Beamten aufs Übelste beschimpft, ihnen mit Schlägen gedroht und Morddrohungen geäußert. Der Mann war auch handgreiflich gegen einen Beamten vorgegangen, indem er diesen mehrmals von sich stieß. Mit Unterstützung der angeforderten Verstärkung wurde die rasende Person, die erheblichen Widerstand leistete, schließlich immobilisiert.

Auf der Fahrt zur Dienststelle und während des dortigen Aufenthalts war es dem Mann, der dem Alkohol zugesprochen hatte, nicht möglich, sich zu beruhigen. Auch im Krankenhaus ging das Geschrei mit Beleidigungen und Drohungen wie auch Widerstand gegen die Beamten weiter. Nach Erhalt des Haftfähigkeitsattests kam die Person schließlich bis zur erlangten Nüchternheit in Passagearrest.

Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde der Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Diesbezüglich wurde Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft errichtet, wie auch wegen Rebellion gegen Beamte, Drohungen, Beleidigungen und Beschädigungen, die derselbe im Dienstfahrzeug verursacht hatte.

Ein Beamter hatte beim Einsatz leichte Verletzungen erlitten. (Quelle: Police Grand-Ducale)