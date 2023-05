Deutliches Signal an Arbeitgeber: 700 Beschäftigte von Dr. Oetker in Wittlich im Warnstreik

WITTLICH. Nichts ging mehr! Die Beschäftigten von Dr. Oetker in Wittlich sind am Montag, 15. Mai 2023 ab 12 Uhr im Rahmen der Lohn- und Gehaltstarifrunde für die Nährmittelbetriebe in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Nestlé Wagner im Saarland in einen Warnstreik getreten.

Rund 700 Beschäftigten sind dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Trier zur Arbeitsniederlegung gefolgt. Damit wurde der Betrieb für gut 4 Stunden komplett stillgelegt.

Jerome Frantz, verantwortlicher Gewerkschafter der NGG-Region Trier: „Ein eindrucksvolles Signal der Beschäftigten von Dr. Oetker! Die Kolleginnen und Kollegen haben mit dem heutigen Warnstreik die Forderung nach einer Tarifsteigerung von 11 Prozent mind. jedoch 350 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten kraftvoll unterstrichen und die Arbeitgeberseite aufgefordert, beim kommenden Verhandlungstermin am 26. Mai 2023 ein faires und wertschätzendes Angebot vorzulegen.“, betont Frantz.

„Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich nicht mit Krümeln abspeisen. Sie haben eine faire Lohnsteigerung verdient. Das zeigt die besonders hohe Streikbeteiligung, selbst Beschäftigte aus der Nachtschicht sind früher aufgestanden, um in ihrer Freizeit teilzunehmen. Das ist wahre Solidarität und Entschlossenheit!