Trier: Vom Stadtgebiet in die JVA Trier – Bundespolizei nimmt drei Personen fest

TRIER. Bereits am Freitag nahm die Bundespolizei im Stadtgebiet Trier drei Personen fest und lieferte diese anschließend ins Gefängnis ein.

Nachmittags einen aus Luxemburg eingereisten 43-jährigen Polen. Der Mann wurde wegen zwei Eigentumsdelikten zu insgesamt 114 Tagen Haft verurteilt. Zudem wurde er mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht. Ihm wird zur Last gelegt, im August 2020 in Aachen eine Flasche Whisky im Wert von 19,99 Euro aus einem Supermarkt entwendet zu haben; im September 2020 gemeinschaftlich versucht zu haben, in einer Kirche in Monschau Geldscheine aus einem Opferstock herauszuziehen; im Oktober 2020 in Aachen von sechs Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die JVA Trier eingeliefert.

Abends, laut Bundespolizei, einen 39-jährigen Afghanen und einen 32-jährigen Schweden. Zur Verbüßung der noch ausstehenden Haftstrafen von 55 und 30 Tagen wegen Gewaltdelikten wurden auch sie zur JVA Trier verbracht.

(Quelle: Bundespolizei)