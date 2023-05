Saarland Kurios: “Ist das ein Hund?” – Männer laufen mit aufgespießtem Tier durch Innenstadt

NEUNKIRCHEN. Was war denn da in Neunkirchen los? Derzeit sorgen Videos – aufgenommen von Passanten in Neunkirchen – im Netz für Wirbel und Spekulationen. Zu sehen: Vier Männer, welche durch die Neunkirchner Innenstadt laufen und auf einer Holzstange ein aufgespießtes Trier tragen.

„Was tragen die da über die Straße? Ist das ein Hund?“, kommentiert ein Nutzer das Video. „Ich gehe eher von einem Schaf eventuell einem Lamm aus, aber ich möchte nicht darüber nachdenken, wie das Tier getötet wurde…“, kommentiert eine weitere Userin in den Sozialen Medien.

Polizei über Vorfall informiert

Ein Sprecher der Neunkircher Polizei bestätigt gegenüber dem Portal “Blaulichreport-Saarland“: „Die Polizei hat seit dem Wochenende Kenntnis von den Videos. Es sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet worden. Allerdings ist immer noch nicht ganz klar, ob es sich bei dem Tier tatsächlich um ein Schaf oder nicht doch einen Hund handelt“, so der Sprecher.

Nun werde ermittelt, ob es sich um eine Straftat handelt – es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. „Ob eine Straftat vorliegt, hängt natürlich davon ab, um was für ein Tier es sich handelt, wo es herkommt, wie es geschlachtet wurde und ob die gesundheitlichen Aspekte beachtet wurden”, gibt ein Polizeisprecher gegenüber der BILD-Zeitung bekannt.

Die Ermittlungen laufen weiter.

(Quelle: Blaulichtnews Saarland; BILD-Zeitung; Polizei)