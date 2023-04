In Schlangenlinien über A602 und B53: Polizei Schweich stoppt sturzbetrunkenen Fahrer

SCHWEICH. Am Samstag, 22.4.2023, gegen 20.15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Schweich einen Renault Kastenwagen, welcher mit unsicherer und gefährlicher Fahrweise über die A602 von Trier in Fahrtrichtung Schweich und anschließend über die L145 und die B53 in Fahrtrichtung Ehrang geführt wurde. In Schweich konnte der PKW schließlich von einer Streife der Polizeiinspektion Schweich festgestellt und der 38-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden.

Da ein Alkoholtest einen Wert von 2,21 Promille ergab, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten. Da die beiden anderen Mitfahrer ebenfalls stark dem Alkohol zugesprochen hatten, mussten diese sich vor Ort abholen lassen. (Quelle: Polizeiinspektion Schweich)