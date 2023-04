Nach verpassten Playoffs: Gladiators Trier reisen zu den Eisbären Bremerhaven

Tip-Off in Bremerhaven ist am 23.04.2023 bereits um 15:00 Uhr. Hinspiel in der Arena Trier endete mit 84:69 Heimerfolg der Gladiatoren.

TRIER. Der 33. Spieltag der Saison 2022/23 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga steht bevor und für die Gladiators Trier bedeutet dieser die letzte Auswärtsfahrt der Spielzeit.

Während die Moselstädter die Playoffs nicht mehr erreichen können, geht es für die Eisbären aus Bremerhaven noch um die Qualifikation zur Postseason. Aktuell stehen die Norddeutschen auf dem achten Tabellenplatz, konnten 17 ihrer 32 Saisonspiele gewinnen und haben somit einen Sieg Vorsprung auf die direkten Verfolger aus Bochum. Vor allem in der Rückrunde zeigten die Eisbären eine Leistungssteigerung und konnten gleich mehrere kleine Siegesserien starten und direkte Konkurrenten um die Playoffs schlagen.

Zwar verlor man am vergangenen Spieltag denkbar knapp mit 88:89 gegen Gießen, konnte zuvor jedoch die Partien gegen Hagen (95:87), Artland (86:83) und Dresden (81:77) für sich entscheiden. Somit erwartet die Gladiatoren ein hochmotivierter Gastgeber, der am Sonntag den nächsten Schritt Richtung Playoff-Qualifikation gehen möchte. Auf Trierer Seite fehlen weiterhin Dan Monteroso und Till Isemann und auch Alex Laurent und Jonathan Almstedt konnten unter der Woche nur begrenzt trainieren.

Die Eisbären stellen in dieser Saison erneut einen hochtalentierten Kader und verfügen über eine gute Mischung aus ausländischen und deutschen Leistungsträgern. So führt Small Forward Jarelle Reischel das Team mit 13 Punkten pro Spiel als Topscorer an. Scharfschütze Matthew Frierson legt durchschnittlich 12,9 Punkte pro Spiel auf und überzeugt vor allem mit seiner schier unglaublichen Dreierquote von 53,7 % bei über sechs Versuchen pro Spiel. Robert Oehle, Routinier auf der Centerposition, trägt mit 12,4 Punkten und 7,7 Rebounds pro Spiel ebenfalls viel Verantwortung, US-Forward Khalid Thomas (11,1 Punkte pro Spiel) und Guard Daniel Norl (10,4) steuern ebenso zweistellige Punktewerte bei. Der ehemalige Gladiator Matt Freeman (9,2), Point Guard Simon Krajcovic (8,7) und die beiden Guards Adrian Breitlauch (6,5) und Lennard Larysz (4,8) runden die Rotation der Eisbären ab. Im statistischen Teamvergleich zeigt sich, dass am Sonntag zwei der treffsichersten Teams der ProA aufeinandertreffen, beide Mannschaften treffen durchschnittlich 37,5 % ihrer Dreierversuche, was den zweiten Platz im ligaweiten Ranking bedeutet.

„Es ist sehr wichtig, dass wir eine positive Einstellung und Arbeitsmoral beibehalten, um die Saison erfolgreich zu beenden. Wie wir alle wissen bekommst du Siege im Profisport nicht geschenkt. Es erfordert ein hohes Maß an harter Arbeit und Engagement. Viele Leute außerhalb des Vereins sind sich nicht bewusst, wie viele Verletzungen unsere Jungs zuletzt zu verkraften hatten. Das ist ein Teil des Spiels und leider haben wir in den letzten Monaten der Saison stark damit zu kämpfen gehabt. Trotzdem müssen wir mit den Spielern, die einsatzfähig sind, über 40 Minuten lang kämpfen und alles geben, denn Bremerhaven ist eine der heißesten Mannschaften der Liga“, sagt Headcoach Jermaine Bucknor vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison.