Saarland: Pkw überschlägt sich bei Kreuzungs-Crash – Drei Schwerverletzte!

WALLERFANGEN-ITTERSDORF. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, kam es am heutigen Mittwochmorgen, 19.04.2023, gegen 07.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B269 und der L351 außerhalb der Ortslage Wallerfangen-Ittersdorf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 36-jähriger Fahrzeugführer beim Einfahren in den Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 51-jährigen Fahrzeugführerin, die die B269 aus Richtung Frankreich kommend in Fahrtrichtung Saarlouis befuhr.

In Folge der Kollision überschlägt sich der Pkw des 36-jährigen, kollidiert mit zwei Verkehrszeichen und kommt auf den Rädern stehend im Grünstreifen neben der Fahrbahn in Unfallendstellung. Das Fahrzeug der 51-jährigen, indem sich auf dem Beifahrersitz ein 42-jähriger Mann befand, geriet ebenfalls in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Leitpfosten.

Alle drei Fahrzeuginsassen wurden in Folge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Der 36-jährige Fahrzeugführer musste hierbei zuvor mittels technischem Gerät durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht bei keinem der Unfallbeteiligten Lebensgefahr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.