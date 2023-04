„Herausragende Entwicklung“: Maurice “Wruschi” Wrusch verlängert bei Eintracht Trier bis 2024

TRIER. Eintracht-Trier arbeitet intensiv an den Kaderplanungen für die Zukunft. Mit Maurice Wrusch hat der SVE nun einen weiteren Spieler aus der Region für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Der 22-jährige Linksfuß unterschreibt ligenunabhängig bis zum 30. Juni 2024.

Eintracht-Trier arbeitet intensiv an den Kaderplanungen für die Zukunft. Mit Maurice Wrusch hat der SVE nun einen weiteren Spieler aus der Region für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Der 22-jährige Linksfuß unterschreibt ligenunabhängig bis zum 30. Juni 2024.

„Ich bin überglücklich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern konnte. Auch wenn die sportliche Situation momentan nicht einfach ist, glaube ich fest daran, dass wir den Klassenerhalt zusammen schaffen können. Ich blicke mit Vorfreude in die Zukunft und glaube, dass wir noch sehr viele erfolgreiche Jahre zusammen verbringen können“, freut sich Wrusch auf die Fortsetzung seiner Laufbahn bei Eintracht-Trier.

Im vergangenen Winter war der damals 21-jährige Wrusch vom FV Hunsrückhöhe Morbach zu den Blau-Schwarz-Weißen gewechselt. Nach einigen überzeugenden Kurzeinsätzen entwickelte sich „Wruschi“ bis heute zur Stammkraft, lediglich ein Bänderriss vor der Winterpause bremste den gebürtigen Wittlicher zwischenzeitlich aus.

Wrusch absolvierte in seiner noch jungen Laufbahn 41 Rheinlandligaspiele, sieben Oberligapartien und 23 Einsätze in der Regionalliga. Ausgebildet wurde der 1,85 Meter große Mittelfeldspieler und Linksverteidiger zunächst bei seinem Heimatverein JSG Liesertal. Ab der C-Jugend war Wrusch dann Leistungsträger der Jugendmannschaften der TuS Mosella Schweich in der Rheinlandliga.

„Wir sind über die Entwicklung von Wruschi natürlich extrem stolz und hoffen sehr, dass viele weitere Trierer Jungs den gleichen Weg gehen werden. Die Tür hierfür ist weit offen“, so Teammanger Stefan Fleck zur Vertragsverlängerung von Maurice Wrusch.