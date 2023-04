Saarbrücken: Polizist am Rande von Fußball-Fanmarsch angegriffen – Beleidigungen skandiert

SAARBRÜCKEN. Am Dienstagabend versammelten sich etwa fünfhundert Anhängerinnen und Anhänger des 1. FC Saarbrücken gegen 18.00 Uhr zunächst im Bürgerpark, bevor sie sich zu der symbolischen Zeit in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins um 19.03 Uhr fußläufig in Richtung der Saarbrücker Innenstadt in Bewegung setzten. Der sich stetig und auf ca. siebenhundert Personen vergrößernde Fanmarsch bewegte sich zunächst lautstark über den Saarleinpfad in Richtung der Congresshalle, anschließend über die Hafenstraße und die Viktoriastraße in die Bahnhofsstraße.

Der St. Johanner Markt wurde überquert und über die Alte Brücke der Schlossgarten oberhalb der Schlossmauer aufgesucht, wo sich zuvor bereits einhundert weitere Anhänger des Vereins eingefunden hatten. Hier kam es gegen 21.15 Uhr zum Abbrennen von Pyrotechnik sowie der Durchführung eines nicht genehmigten Feuerwerks. Durch den Marsch kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Saarbrücker Innenstadt, insbesondere in den Bereichen der Viktoriastraße, der Dudweiler Straße sowie der Franz-Josef-Röder-Straße.

Im Verlauf des Aufmarsches wurde ein Polizeibeamter tätlich angegriffen, mehrfach wurden durch die Fans Beleidigungen sowie Schmähgesänge skandiert. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, es erfolgten Lautsprecherdurchsagen und es wurden Videoaufnahmen gefertigt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)