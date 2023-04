WITTLICH. Im Tatzeitraum Montag, 18.4., 0.00 Uhr bis 2.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Trierer Straße in Wittlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260, zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Wittlich)