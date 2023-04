Überfall in Luxemburg: Mann in seiner Garage von zwei Tätern angegriffen – Geld und Uhr weg

OBERKORN. Kurz vor 22.00 Uhr kam es gestern in der route de Belvaux in Oberkorn zu einem Überfall auf einen Mann. Der Betroffene war von zwei unbekannten Männern in seiner Garage angegriffen, mit einem scharfen Gegenstand bedroht und seines Bargelds und seiner Armbanduhr beraubt worden.

Bevor die Angreifer mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten, erhielt der Betroffene noch einen Schlag ins Gesicht.

Eine Klage wurde entgegengenommen und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)