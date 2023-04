Trier: Corona-Lagezentrum von Kreis und Stadt geschlossen

TRIER. Ziemlich genau drei Jahre nach Auftreten der ersten Corona-Infektion im Landkreis und in der Stadt Trier schloss am 31. März 2023 das Lagezentrum des Gesundheitsamtes, das sich zuletzt im Robert-Schuman-Haus in Trier befunden hat.

Zeitweise waren dort rund 40 Personen im Schicht- und Wochenenddienst damit beschäftigt, das Infektionsgeschehen zu erfassen und die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Auch unterstützten sogenannte Containment Scouts, Bundeswehrsoldaten und Mitarbeitende aus anderen Verwaltungsbereichen regelmäßig im Lagezentrum. Mit dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen werden die verbliebenen Aufgaben wieder im Gesundheitsamt wahrgenommen.

Die Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder und die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes, Sabine Becker, dankten den Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch Ehemalige waren gekommen, um an dem offiziell letzten Tag dabei zu sein.