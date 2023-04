Eintracht: Erneute Niederlage im Moselstadion – SVE verliert gegen Hoffenheim II mit 0:2

TRIER. Gegen die Profi-Reserve der Hoffenheimer Bundesligamannschaft kann der SVE erneut keine Punkte einfahren. Vor 2.071 Zuschauern mussten sich die Blau-Schwarz-Weißen der TSG verdient geschlagen geben.

Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit drei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den VfR Wormatia Worms. Für den gesperrten Jason Thayaparan, den angeschlagenen Yannick Debrah und für Kevin Schacht rückten Kevin Heinz, Vincent Schwab und Noah Herber in die Startformation.

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich offen. Trier stand tief und Hoffenheim hatte Mühe mit der Kompaktheit des SVE. Nachdem Gianluca Lo Scrudato im Duell mit TSG-Schlussmann Philipp den Ball knapp verpasste, musste man im Gegenzug die Gäste-Führung durch Nick Proschwitz hinnehmen (20.). Der ehemalige England-Profi ließ durch seinen Schuss ins lange Eck SVE-Schlussmann Niklas Heeger keine Chance. Nach der Gäste-Führung gewann Hoffenheim mehr Sicherheit und Spielkontrolle. Sieben Minuten nach der Führung dann das vermeintliche 0:2 für die Gäste aus Hoffenheim. Schiedsrichter Philipp Schlegel entschied jedoch auf Abseits. In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatte Nick Breitenbücher zweimal die Gelegenheit zu erhören (42., 45+1.). Am Halbzeitstand von 0:1 sollte sich aber nichts mehr ändern.

Kurz nach Wiederanpfiff kamen die Moselstädter zu einer nennenswerten Gelegenheit. Dominik Kinscher zog aus 18 Metern ab – TSG-Schlussmann Luca Philipp war jedoch zur Stelle. Nach einer gespielten Stunde sahen die 2.071 Zuschauer im Trier Moselstadion dann die nächste Torchance von Dominik Kinscher. Kevin Heinz konnte ihn gut in Szene setzen, jedoch verfehlte der Abschluss knapp das Tor der TSG. Im Anschluss präsentierte sich die Zimmermann-Elf insgesamt mit zu wenig Durchschlagskraft, um nochmal etwas am Ergebnis zu ändern. Folgerichtig musste man in der 81. Minute das 0:2 hinnehmen. Nach einer scharfen Flanke von Abdul Fesenmeyer standen am langen Pfosten zwei Hoffenheimer frei. David Ntusu jagte das Leder ins Netz.

Der SVE lässt verliert somit am Ende mit 0:2 (0:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim II. Am kommenden Sonntag gastiert die Zimmermann-Elf beim Schlusslicht aus Koblenz. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.

Eintracht-Trier: Heeger – Heinz (72. Omosanya), van Schaik, Boesen (72. König), Wrusch, Kinscher (63. Osawe), Schwab, Spang, Cvetkovic, Herber, Lo Scrudato (81. Schacht)

TSG 1899 Hoffenheim II: Philipp – Hagmann, Lässig (70. Quarshie), Elmkies, Breitenbücher (70. Ntusu), Tohumcu (61. Schmahl), Haider, Asllani (61. Kelati), Fesenmeyer (83. Lomboto), Bähr, Proschwitz

Tore: 0:1 Nick Proschwitz (20.), 0:2 David Ntusu (80.) Schiedsrichter: Philipp Schlegel

Zuschauer: 2.071