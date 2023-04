Gerolstein: Erneuter Brand an Grundschule – Kinder zündeln mit Zeitungen

GEROLSTEIN. Schon am 3.3.2023, gegen 18.15 Uhr, begaben sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich vier Kinder im Alter von geschätzt neun bis elf Jahren in den Bereich der Grundschule in Gerolstein und zündelten hier mit Zeitungen. Es kam im Bereich einer Hecke zu einem Brandausbruch, der schnell durch den Hausmeister unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Im Eingangsbereich der Schule wurden zudem Zeitungen angezündet. Auch hier gelang das Löschen mit eigenen Mitteln durch den Hausmeister. Die Kinder liefen bei Erkennen des Hausmeisters weg.

Nun am 1.4.2023 kam es erneut zu einem vergleichbaren Sachverhalt. Durch Anwohner im Bereich der Grundschule wurde ein Feuer im Bereich des Schulhofs der Grundschule entdeckt. Hier hatten bisher unbekannte Täter alte Zeitungen und Pappe angezündet. Der Brand konnte durch den informierten Hausmeister schnell mit eigenen Mitteln gelöscht werden und eine Gefahr eines Übergreifens auf das Gebäude bestand zu keiner Zeit.

Aufgrund des nahezu identischen Sachverhalts lag nach ersten Ermittlungen der Verdacht nahe, dass es sich abermals um kind- bzw. jugendliches Vorgehen gehandelt haben dürfte.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)