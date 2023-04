Vulkaneifel: Mit der Faust ins Gesicht geschlagen – Streit in Gaststätte eskaliert

DAUN. Am heutigen Samstag war ein 31-jähriger Mann aus der VG Daun um 0.12 Uhr Gast in einer Gaststätte im Bereich der Rosenbergstraße in Daun.

Hier in der “Lava-Bar” geriet er plötzlich mit einer ihm unbekannten Person in einen verbalen Streit, welche ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug.

Im Anschluss entfernte sich der Täter fußläufig in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem vermeintlichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)