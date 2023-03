Nach tödlichem Unglück: Achterbahn im Freizeitpark Klotten geht wieder in Betrieb

KLOTTEN. Im Wild- und Freizeitpark Klotten an der Mosel geht die Achterbahn zum Saisonstart am Samstag (1. April) wieder in Betrieb. Das sagte eine Sprecherin des Parkes am Donnerstag auf dpa-Anfrage.

Kurz zuvor hatte die Kreisverwaltung Cochem-Zell grünes Licht für den Neustart der Bahn gegeben: Die Nachrüstung der Anlage mit einem elektronisches Rückhaltesystem sei von einer Prüfstelle positiv abgenommen worden. Die Achterbahn stand seit einem tödlichen Unfall still: Anfang August 2022 war eine 57-jährige Frau aus der fahrenden Achterbahn gestürzt und ums Leben gekommen.

Einem TÜV-Gutachten zufolge war die Achterbahn zum Zeitpunkt des Unglücks sicherheitstechnisch in Ordnung. Um jedoch einen Betrieb nach dem heutigen Stand der Technik zu gewährleisten, hatte die TÜV Rheinland Industrie Service GmbH die Nachrüstung empfohlen – die der Kreis dann anordnete. Mit dem neuen elektronischen Rückhaltesystem kann die Achterbahn erst dann losfahren kann, wenn die Bügel der Fahrgäste eingerastet sind.

Zuvor war es nach früheren Angaben der Kreisverwaltung so, dass die Bügel von Gästen heruntergedrückt und von Mitarbeitern kontrolliert wurden. Die Achterbahn ist rund 550 Meter lang und 17,5 Meter hoch.

Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz läuft nach dem tödlichen Unfall noch ein Todesermittlungsverfahren. Das Sachverständigengutachten liege noch nicht vor, teilte der Sprecher mit.

Der Freizeitpark Klotten hat unter anderem auch eine Wildwasserbahn, eine Elektro-Pferdereitbahn sowie mehr als 50 Wildtierarten in großen Natur- und Streichelgehegen – vom Alpaka bis zum Waschbären.