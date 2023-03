Hartnäckiger Randalierer in Prüm: Schild abgeschraubt, Notruf missbraucht, Blumenkübel auf Straße geschoben

PRÜM. Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 4.40 Uhr am heutigen Sonntagmorgen, dass eine männliche Person gerade ein Verkehrszeichen am Kreisverkehrsplatz am Hahnplatz in Prüm entwendet habe. Der Täter und dessen Personalien konnten vor Ort festgestellt werden. Danach wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen und die Person aus der Maßnahme entlassen. Das Verkehrszeichen wurde wieder angebracht.

Nachdem die Beamten die Örtlichkeit verlassen hatten, missbrauchte die Person den Notruf der Polizei mehrfach, so dass die Beamten wieder vor Ort kommen mussten, um einen weitern Missbrauch des Notrufs zu verhindern. Hierbei wurde festgestellt, dass die Person Blumenkübel auf die Straße in der Stadt geschoben hatte und dadurch eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer verursachte. Da er sich nicht beruhigte, wurde die Ingewahrsamnahme angedroht und musste auch durchgeführt werden.

Mehrere Ermittlungsverfahren erwarten den Mann, insbesondere wegen Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Missbrauch von Notrufen. (Quelle: Polizei Prüm)