CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz wählt: Gordon Schnieder soll neuer Vorsitzender werden

MAINZ. Am heutigen Mittwoch wird die größte Oppositionsfraktion im rheinland-pfälzischen Landtag einen neuen Vorsitzenden wählen. Aller Voraussicht nach wird die Wahl der CDU-Abgeordneten auf Gordon Schnieder fallen, für den sich eine Findungskommission ausgesprochen hatte. Der 47-jährige Schnieder würde dann Nachfolger von Christian Baldauf, der zwar Landeschef der Union bleibt, aber im Dezember vergangenen Jahres kurz vor Weihnachten überraschend seinen Rücktritt vom Fraktionsvorsitz für den März angekündigt hatte.

Der in Trier geborene und in Birresborn in der Eifel wohnende Schnieder ist Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz und war bislang einer von vier stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie innen- und kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion. Im Falle einer Wahl Schnieders zum Fraktionschef wird also ein Stellvertreterposten frei. Mit Blick auf diesen Posten hatte die Findungskommission wiederum den Abgeordneten Helmut Martin vorgeschlagen. (Quelle: dpa)