Trier: PD Dr. Franz Roberg wird neuer Leiter der Wissenschaftlichen Bibliothek

TRIER. PD Dr. Franz Roberg wird ab 1. Mai neuer Direktor der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier und des Stadtarchivs. Er folgt damit auf Professor Michael Embach, der diese Stelle seit 2007 innehatte und sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Roberg ist aktuell im Hessischen Landesarchiv in Marburg als Referatsleiter tätig.

Der 48-Jährige studierte Geschichte, Klassische Philologie, Mittellatein und Historische Grundwissenschaften in Bonn und Perugia in Italien. 2009 wurde er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn promoviert. Seine Habilitation schloss er im Januar 2022 an der Philipps-Universität Marburg mit der damit verbundenen Lehrberechtigung für die Fächer „Historische Grundwissenschaften und Mittelalterliche Geschichte“ ab. Roberg veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, insbesondere auf dem Gebiet der Historischen Grundwissenschaften, der Urkundenfälschungen, der Editionsphilologie sowie der Überlieferung mittelalterlicher pharmazeutischer Texte.

Hierbei forschte und publizierte er auch bereits über Trier: Ein gefälschtes Totenverzeichnis der Abtei St. Maximin steht im Mittelpunkt seiner Promotion aus dem Jahr 2009. Die Motivation für ihn, sich in Trier zu bewerben, liegt für den Historiker auf der Hand: „Das Ensemble von Schatzkammer, Stadtarchiv und Wissenschaftlicher Bibliothek mit ihren herausragenden Beständen sowie der Universität bietet außergewöhnlich reizvolle Möglichkeiten.“

Auch Kulturdezernent Markus Nöhl freut sich über den Neuzugang in der Stadtverwaltung: „PD Dr. Roberg ist ein Gewinn für Trier. Wir gewinnen einen fachlich äußerst versierten Experten für unsere Wissenschaftliche Bibliothek und das Stadtarchiv. So bringt er aus Marburg große Erfahrungen mit historischen Bibliotheken und dem Archivwesen mit. Auch möchte ich Professor Michael Embach herzlich für sein großes Engagement für die Wissenschaftliche Bibliothek und das Stadtarchiv über all die Jahre danken. Mit viel Leidenschaft und Fachkenntnis hat er die Bildungs- und Kultureinrichtung weiterentwickelt und insbesondere die großen Schätze unserer Bibliothek in die Öffentlichkeit getragen.“

Die Verabschiedung von Professor Michael Embach findet im Rahmen einer nicht-öffentlichen Veranstaltung am Mittwochabend, 22. März, statt. (Quelle: Stadt Trier)