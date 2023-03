Weinstand in Saarburg – Pavillon an der Schiffsanlegestelle wird zum Saarburger WeinUfer

SAARBURG. Die Stadt Saarburg, der Saarburger Winzer Peter Burens und die Gastronomenfamilie Yavuz haben in den letzten Wochen gemeinsam an einem neuen Konzept für den städtischen Pavillon an der Schiffsanlegestelle gefeilt. Das neue Saarburger WeinUfer wird voraussichtlich ab 1. April ein Treffpunkt für Weinliebhaber in der Altstadt im Saarburger Staden werden.

In unmittelbarer Nähe zur Anlegestelle für Fahrgast- und Kreuzfahrtschiffe und als Verbindung zwischen Innenstadt, Altstadt und Kulturgießerei laden die neuen Pächter des ehemaligen Kiosks nun Einheimische und Touristen ein. Das Angebot umfasst neben Wein auch alkoholfreie Getränke, Eis und ausgesuchte Kleinigkeiten, passend zum Wein oder Aperitif.

„Ab Ostern startet die Saarflotte wieder mit ihren Schiffstouren. Ab April beginnt auch die Saison für Flusskreuzfahrtschiffe“, erklärt Bürgermeister Jürgen Dixius. Daher sei der Stadt Saarburg der Betrieb dieses touristischen Anlaufpunktes sehr wichtig. „Und das Konzept, das die exzellenten Weine an Saar und Mosel in den Vordergrund stellt, hat uns sehr gut gefallen“, so Dixius weiter. Dieses Konzept sieht – ähnlich dem Weinstand am Trierer Hauptmarkt – auch wechselnde Weinangebote, als „Winzer des Monats“ bezeichnet, vor. Jeden Monat soll in Saarburg gewechselt werden. Gestartet wird mit den Weinen von Peter Burens. Im Anschluss folgen die Winzer Florian Lauer aus Ayl und Peter Greif aus Fellerich, die ihre Weine vorstellen. Für 2023 ist so schon ein Gesamtplan entstanden. „Nach und nach sollen alle Winzer aus der Gegend die Chance bekommen“, betont Burens.

In den kommenden Wochen wird sich im ehemaligen Kiosk noch einiges verändern. Weinfässer als Stehtische, Laternen und Lichterketten sowie ein eigenes Logo und Design erwarten die Gäste. „Wir wollen Atmosphäre schaffen und Schaufenster der Weinregion werden“, sagt Cebrail Yavuz, dessen Familie bereits in Saarburg das Restaurant Zwanzig20 betreibt, „tagsüber für Familien, die zum Beispiel einen Fahrradausflug machen oder für Ausflügler und natürlich auch abends als Ziel für ein gutes Glas Saarwein.“

Ab dem 1. April möchten beide Betreiber die Vorsaison noch nutzen, um sich einzuarbeiten und die Abläufe zu optimieren: „Wir starten daher mit einem Soft-Opening an den Wochenenden und machen uns dann richtig warm für die kommenden Monate“, sagen beide unisono.

Bisher sind folgende Winzer von Saar und Obermosel geplant*

April – SaarWeinGut Peter Burens (Weinprobe mit Winzer, 1.4.2023, 16 – 18 Uhr)

Mai – Weingut Peter Lauer (Weinprobe mit Winzer, 6.5.2023, 16 – 18 Uhr)

Juni– Weingut und Brennerei Peter Greif (Weinprobe mit Winzer, 10.6.2023, 16 – 18 Uhr)

Juli – Weingut Stefan Müller (Weinprobe mit Winzer, 8.7.2023, 16 – 18 Uhr)

August – Weingut Dr. Wagner (Weinprobe mit Winzer, 5.8.2023, 16 – 18 Uhr)

September – Weingut Würtzberg (Weinprobe mit Winzer, 9.9.2023, 16 – 18 Uhr)

Oktober – Saarkind (Weinprobe mit Winzerinnen und Winzern, 7.10.2023, 16 – 18 Uhr)

Interessierte Winzer können sich gerne per E-Mail für die Saison 2024 ab November unter Saarburger.WeinUfer@gmail.com melden. Aktuelle Neuigkeiten sind auf der Instagram- und Facebook-Seite des Saarburger WeinUfers und auf saarweingut-burens.de zu finden.

Öffnungszeiten*

April: Freitag – Sonntag 15 – 18 Uhr

Mai: täglich 12- 18 Uhr

Juni – August: täglich 11 – 21 Uhr

September: täglich 12 – 21 Uhr

Oktober: Freitag – Sonntag 15 – 21 Uhr