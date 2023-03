Unfall bei Hof Breit: Abbiege-Vorgang übersehen – 23-Jährige knallt ungebremst in PKW

WITTLICH. Am heutigen Samstag, 18.3., befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Sohn gegen 10.55 Uhr die L141 aus Richtung Salmtal kommend in Richtung Wittlich. Dahinter fuhr eine 23-jährige Frau in gleicher Fahrtrichtung.

In Höhe der Zufahrt zum Demeterhof Breit verzögerte die 46-jährige Frau ihren PKW beinahe bis zum Stillstand, um in der Folge ihren Abbiegevorgang nach links durchzuführen. Dies bemerkte die dahinter fahrende junge Dame zu spät und fuhr beinahe ungebremst auf das Heck des vorausfahrenden PKWs auf.

Der PKW der 46-jährigen Dame wurde durch die Kollision um 180 Grad auf der Fahrbahn gedreht und kam zum Stillstand. Die 23-Jährige Unfallverursacherin kam nach der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden PKWs entstand erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Wittlich und eine Streife der Polizei Wittlich. (Quelle: Polizeiinspektion Wittlich)