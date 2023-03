Arbeiten am Leitungsnetz: Vollsperrung der Diedenhofer Straße und Verlängerung der Baustelle

TRIER. Im Zuge einer Baumaßnahme der Stadtwerke Trier wird am Dienstag, 21.3.2023, von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Diedenhofer Straße die komplette Spur in Richtung Luxemburger Straße auf Höhe des Parkplatzes zur Hausnummer 1 gesperrt. Der Hintergrund sind Arbeiten am Leitungsnetz.

In diesem Zeitraum ist die Zufahrt von der Diedenhofer Straße in Richtung Luxemburger Straße ausschließlich über die Niederkircher Straße möglich, eine entsprechende Umleitung besteht bereits seit Beginn der Maßnahme. Nach 18.00 Uhr wird die Zufahrt auf die Linksabbiegerspur in Richtung Zewen wieder möglich sein, die Rechtsabbiegerspur in Richtung Messepark wird aufgrund der Baumaßnahme in der Abbiegespur weiterhin gesperrt bleiben.

Die Busse der Linien 3 und 83 fahren weiterhin nach der Haltestelle Gottbillstraße links ab auf die Niederkircher Straße und von dort über die Luxemburger Straße zur Haltestelle Diedenhofer Straße. Die Haltestellen Alte Rollbahn und Niederkircher Straße bleiben für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Die Arbeiten werden vorrausichtlich bis zum 31. März 2023 andauern.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651717/3600 zur Verfügung. Fragen zur Umleitung der Buslinien beantwortet das Team im SWT-Stadtbus-Center unter 0651/717273. (Quelle: Stadtwerke Trier)