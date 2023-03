Fahrerflucht in Luxemburg: Gegen Ampel geknallt und schwer beschädigt abgehauen

LUXEMBURG. Am Sonntagmorgen, dem 12.0.2023, verunfallte gegen 5.55 Uhr ein PKW, der in Richtung Autobahn unterwegs war, in Luxemburg-Kirchberg, kurz hinter der Großherzogin Charlotte Brücke (roud Bréck).

Nachdem der Fahrer mit seinem Wagen eine Verkehrsampel erfasst hatte, ging dieser im Anschluss, ohne den verursachten Schaden bei der Polizei gemeldet zu haben, flüchtig.

Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3 oder S3, der infolge des Unfalls deutliche Beschädigungen, davon vermutlich ein kaputtes Fenster, aufweisen müsste.

Hinweise zu dem betreffenden Fahrzeug oder zum Unfallhergang werden von Polizeidienststelle Luxemburg per Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu entgegengenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)