Trier: Gefährliches Fahrverhalten auf der Südallee – Fußgänger und PKWs gefährdet

TRIER. Am gestrigen Dienstag, den 14.3.2023, gegen 18.40 Uhr, wurden mindestens ein Fußgänger sowie mehrere andere PKW-Fahrer durch den Fahrer eines schwarzen SUV im Bereich Trier Süd/Mitte gefährdet.

Dabei fuhr der Fahrer des SUV in sehr auffälliger Fahrweise die Südallee in Richtung Trimmelter Berg bzw. Tarforst. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise oder aber Personen, die durch den Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen (Telefon: 0651-9779-5210, pitrier.wache@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Trier)