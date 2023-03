“Beitrag zum Klimaschutz”: VG Schweich setzt auf moderne LED-Technik in Gebäuden

SCHWEICH. Die Verbandsgemeinde Schweich setzt ab sofort drei weitere ihrer Liegenschaften in ein zeitgemäßes Licht. Gemeinsam mit Westenergie hat die Verwaltung die Leuchten in zahlreichen Innenräumen im Hauptgebäude, der Feuerwehr sowie der Tourist-Info modernisiert. In den Einrichtungen sorgt nun moderne LED-Technik für eine umweltschonende Ausstrahlung.

Vor Ort konnten sich Bürgermeisterin Christiane Horsch, der Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Schweich Florian Merten sowie Marco Felten von der Westenergie von der Umsetzung des umfangreichen Projektes überzeugen und einen Eindruck der modernen Beleuchtungstechnik verschaffen.

Westenergie fördert die Umrüstung der Beleuchtung in den drei Liegenschaften durch einen Zuschuss zu den Kosten. „Durch die neue langlebigere LED-Technik entlasten wir nicht nur den Haushalt der Verbandsgemeinde, sondern schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer Beitrag der Verbandsgemeinde zum Klimaschutz“, stellte Bürgermeisterin Christiane Horsch fest. „Die zeitgemäße Modernisierung leuchtet die Räume außerdem besser aus.“

Bei der Modernisierung packten auch die Hausmeister der Verbandsgemeinde Schweich Hermann Meisberger und Engin Yilmaz tatkräftig mit an. Durch die Umrüstung rechnet die Verbandsgemeinde damit, die Beleuchtung in den Räumlichkeiten fortan mit deutlich weniger Energie im Vergleich zu den ausgebauten Leuchten betreiben zu können. Dadurch werden die Stromkosten erheblich sinken. (Quelle: Westenergie AG)