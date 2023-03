Notruf missbraucht: Angebliches Tötungsdelikt löst Polizei-Großeinsatz aus

SAARBRÜCKEN-MALSTATT. Am gestrigen Freitag, 10.3., meldete eine männliche Person kurz nach 20.00 Uhr ein mögliches Tötungsdelikt in Burbach-Malstatt, in einem Mehrparteienhaus in der Lebacher Straße. Hier sei eine Frau erschossen worden.

Die Mitteilung wurde als ernsthaft bewertet, weshalb sofort starke Kräfte der Polizei, hierunter auch Kräfte operativer Einheiten mit besonderer Schutzausrüstung, die Örtlichkeit aufsuchten. Zum Schutz von Unbeteiligten musste die Einsatzstelle bis etwa 21.20 Uhr weiträumig abgesperrt werden. Auch der Saarbahnverkehr wurde zunächst eingestellt. Im Anschluss wurde das benannte Anwesen komplett durchsucht. Der Sachverhalt konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Ermittlungen durch Polizeibeamte des Kriminaldauerdienstes im betreffenden Wohngebäude konnten den Sachverhalt bisher ebenfalls nicht weiter aufklären. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes eines Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschens einer Straftat werden aber fortgeführt. Der Einsatz wurde gegen 22.30 Uhr beendet. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)