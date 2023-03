Immer mehr Gewalt gegen Polizisten: Polizeiseelsorger aus dem Bistum Trier spricht Klartext

TRIER. In einem Interview mit dem SWR beklagt Hubertus Kesselheim, Polizeiseelsorger aus dem Bistum Trier, die zunehmende Gewalt gegen Polizisten. Der 61-Jährige lehrt polizeiliche Berufsethik an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz und an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes.

Gewalttaten gegen Polizisten „kommen häufiger vor als noch vor 20 Jahren“, so Kesselheim gegenüber den SWR. Es handele sich um „eine Tendenz, die sich immer weiter einschleicht“: „Die jungen Polizisten sprechen immer stärker davon, dass sie nicht mehr respektiert werden, wenn sie mit einem Streifenwagen und in Uniform auftreten“. Häufig werde ihnen mit Respektlosigkeit begegnet. Die Beamten erlebten täglich Gewaltausbrüche, wenn auch nicht in der Dimension wie bei dem Angriff in Trier-West.

Insbesondere Situationen, in denen sich ein Ohnmachtsgefühl einstelle, gingen den Beamten „unter die Haut“. Kesselheim nannte den spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis, bei dem die Beamten sich angesichts der schweren Bewaffnung der Täter zurückziehen mussten, um ihr eigenes Leben zu schützen. In Einzelfällen könne dies dazu führen, dass Beamte ihren Dienst nicht mehr ausüben können.

Kesselheim sagte, es wäre wünschenswert, die Polizeiseelsorge in Rheinland-Pfalz auszubauen. (Quelle: SWR)